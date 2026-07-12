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12 июля 2026 в 23:51

Землетрясение в Венесуэле унесло жизни 4490 человек

Число погибших после землетрясения в Венесуэле выросло до 4490

Фото: Marcos Salgado/Global Look Press
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Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 4490 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Согласно сводке ранения получили 16 740 человек, еще 17 907 жителей лишились жилья.

В результате землетрясения полностью разрушено 190 зданий. Еще 856 объектов получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций удалось спасти 6462 человека. Медицинскую помощь в больницах и других учреждениях получил 32 401 человек.

Помощь после стихийного бедствия оказали 120 794 семьям. В 108 временных лагерях разместили 19 583 человека. Пострадавшим передали 9995 тонн продуктов питания.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в штате Яракуй на расстоянии около 10 километров друг от друга.

Ранее российская компания направила гуманитарную помощь в наиболее пострадавший в результате разрушительного землетрясения 24 июня венесуэльский штат Ла-Гуайра, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. В груз вошли электрогенераторы, медикаменты, продовольствие, питьевая вода и предметы первой необходимости.

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