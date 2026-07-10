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10 июля 2026 в 09:17

Гуманитарный груз от российского бизнеса доставили в венесуэльский штат Ла-Гуайра

Российская компания передала гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

Последствия землетрясения в Венесуэле Последствия землетрясения в Венесуэле Фото: IMAGO/Laura de Chiclana/Global Look Press
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Российская компания направила гуманитарную помощь в наиболее пострадавший в результате разрушительного землетрясения 24 июня венесуэльский штат Ла-Гуайра, сообщил ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. В груз вошли электрогенераторы, медикаменты, продовольствие, питьевая вода и предметы первой необходимости.

Сегодня в наиболее пострадавшем от землетрясения штате Ла-Гуайра мы вместе с одной из наших работающих здесь компаний передали правительству этого штата приобретенную в Венесуэле гуманитарную помощь, в том числе электрогенераторы, медикаменты, продовольствие, питьевую воду, предметы первой необходимости, — сказал российский дипломат.

Губернатор штата Хосе Алехандро Теран встретил российского посла и поблагодарил его за этот жест солидарности. Как рассказал Мелик-Багдасаров, ранее соболезнования губернатору Терану направили власти Крыма и мэр Ялты, которые в прошлом году посетили этот прибрежный штат и в ходе визита предприняли шаги по сближению двух регионов.

Землетрясения в Венесуэле произошли в ночь на 25 июня. Очаг сейсмологического явления залегал на глубине 35 километров. Эксперты зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,2 и 7,1.

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