Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 08:13

ВС России ударили по объектам ВСУ в порту Одессы и судну с военным грузом

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. В результате были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы и судно с военным грузом.

Поражены: в порту Одесса — резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ; на переходе морем южнее Одессы — морское судно типа «сухогруз», осуществлявшее доставку военного груза в один из портов Украины, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие зачистили обширную лесную территорию в Иволжанском районе Сумской области и расширили свою зону контроля. Как уточнил военный эксперт Андрей Марочко, этот участок фронта отличается успешностью действий ВС РФ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что в ходе СВО российские войска могут установить контроль над Одессой. Он также спрогнозировал дальнейшее укрепление позиций России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Власть
Украина
Одесса
ВС РФ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Барнаула решил помочь террористам и жестко поплатился
Собака разодрала ребенку лицо на детской площадке
Появились кадры задержания члена «Артподготовки», собиравшего данные о ВПК
Мотоциклист на питбайке сбил полуторагодовалого ребенка в Красноярском крае
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 июля: инфографика
Стало известно, как ситуация с топливом влияет на строительную отрасль
Анкара передала Москве и Киеву предложение о новых переговорах
Стало известно, в каких регионах России снизились цены на бензин
Участник «Артподготовки» собирал для Киева данные о предприятиях ВПК России
Скончался легендарный итальянский футболист
ВС России разбили бригаду ВСУ из экс-заключенных под Харьковом
Москвичам рассказали о погоде в первые выходные августа
«Я не ищу ракет»: Трамп раскрыл, чего США ждут по теме Украины
Подросток чуть не лишился зрения после игр с садовым инструментом
Стало известно, что грозит Telegram после признания Дурова экстремистом
Стало известно число уничтоженных пунктов управления БПЛА ВСУ под Харьковом
Более 370 БПЛА сбили над Россией за ночь
У ребенка разъело желудок после случайного глотка «химии»
В Пакистане раскрыли число погибших при обрушении угольной шахты
ВС России ударили по объектам ВСУ в порту Одессы и судну с военным грузом
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.