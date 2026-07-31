ВС России ударили по объектам ВСУ в порту Одессы и судну с военным грузом

ВС России ударили по объектам ВСУ в порту Одессы и судну с военным грузом

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. В результате были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы и судно с военным грузом.

Поражены: в порту Одесса — резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ; на переходе морем южнее Одессы — морское судно типа «сухогруз», осуществлявшее доставку военного груза в один из портов Украины, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие зачистили обширную лесную территорию в Иволжанском районе Сумской области и расширили свою зону контроля. Как уточнил военный эксперт Андрей Марочко, этот участок фронта отличается успешностью действий ВС РФ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что в ходе СВО российские войска могут установить контроль над Одессой. Он также спрогнозировал дальнейшее укрепление позиций России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.