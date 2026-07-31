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31 июля 2026 в 09:02

Стало известно, в каких регионах России снизились цены на бензин

Цены на бензин сократились в 23 регионах России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В 23 регионах России зафиксировано снижение стоимости бензина на прошлой неделе, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Вместе с этим наиболее значительное падение цен отмечено в Республике Марий Эл. Так, в период с 21 по 27 июля автомобильный бензин в регионе подешевел на 9,7%, в Воронежской области — на 6,4%, а в Иркутской — на 6,2%.

Более чем на 5% снижение цен на бензин зафиксировано еще в двух регионах — Тамбовской области (на 5,4%) и Карелии (на 5,2%). Кроме того, стоимость топлива уменьшилась во Владимирской области (на 3,6%), Чувашии (на 3,5%), Адыгее (на 2,4%), Севастополе (на 2,1%), Коми (на 2%).

Ранее в России был введен временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов топлива. Ограничения будут действовать до 31 января 2027 года. При этом для производителей запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойля установлен до 1 сентября 2026 года. Для аграриев до 1 ноября введут особый порядок снабжения топливом.

Ранее основатель и владелец строительной компании РУДОМ Константин Пулькин заявил, что рост цен на топливо привел к увеличению расходов в строительной отрасли. Он отметил, что в отдельных регионах ситуация осложняется дефицитом горючего. Эксперт подчеркнул, что увеличение затрат неизбежно отражается на себестоимости древесины.

Регионы
Россия
Марий Эл
бензин
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