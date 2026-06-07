Мощнейший пожар вспыхнул на складе в российском регионе Крупный пожар площадью 8 тыс. квадратных метров вспыхнул на складе в Марий Эл

В Марий Эл на складе вспыхнул пожар, охвативший площадь 8 тыс. квадратных метров, сообщила прокуратура региона в мессенджере МАКС. Возгорание произошло сегодня, 7 июня. Инцидент случился в производственном складском здании, расположенном на Йошкар-Олинском шоссе. На месте происшествия работают экстренные службы.

По оперативной информации, 07.06.2026 около 05 часов 10 минут в производственном складском здании на улице Йошкар-Олинское шоссе города Волжска произошел пожар. Примерная площадь возгорания около 8000 кв. м, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в городе Новомосковске Тульской области утром в воскресенье, 7 июля, произошел пожар в квартире на улице Зеленой, в результате которого погибли два человека. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. В тушении пожара участвовали восемь спасателей и три единицы техники.

До этого в Барнауле утром 7 июня загорелся частный жилой дом в микрорайоне Затон. В пожаре погиб мужчина. Огонь вспыхнул на территории частного владения, и пламя быстро перекинулось на жилое здание и дворовые постройки. В итоге огонь разрушил строения на площади около 200 квадратных метров.