20 мая 2026 в 13:46

Две маленькие девочки утонули в пруду в российском регионе

Два ребенка утонули в пруду в Марий Эл

Две девочки утонули в пруду у деревни Отары в Марий Эл, сообщила пресс-служба прокуратура республики. Дети 12 и шести лет находились у водоема без присмотра взрослых. Обе не умели плавать.

По оперативной информации, около 19 часов 19.05.2026 в пруду «Отарский» д. Отары Оршанского района утонули две девочки 2020 и 2014 г.р.сказано в сообщении.

Прокуратура организовала проверку. Выясняются причин и обстоятельства произошедшего. Надзорное ведомство также даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности.

Ранее семилетний мальчик утонул во время игры у реки под Канском в Красноярском крае. Школьник пришел к реке с другом: они решили попрыгать по бревнам. Ребенок не удержался и упал в воду. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Подмосковье до этого шестилетний ребенок утонул в реке Клязьме в районе деревни Пирогово, когда остался под присмотром брата. Мать мальчика находилась в роддоме, а отец ушел на работу. Поиски пропавшего ребенка длились несколько часов, после чего тело погибшего извлекли из реки.

