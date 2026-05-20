Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке

В Улан-Удэ местный суд обязал взыскать с дроппера свыше 1,4 млн рублей в пользу пенсионерки, которая стала жертвой телефонных мошенников, пишет «МК в Бурятии». Соответствующего решения добилась прокуратура Октябрьского района, которая провела проверку после обращения женщины.

По данным ведомства, в октябре 2025 года неизвестные связались с пожилой горожанкой по телефону и предложили «заработок на инвестициях». Злоумышленники под предлогом финансовой операции убедили жертву перевести деньги на банковский счет дроппера.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с владельца банковской карты сумму, которая была отправлена на нее в ходе мошеннической схемы, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил иск.

Ранее сотрудники ФСБ России по Челябинской области совместно с полицейскими пресекли деятельность организованной группы дропперов. Подозреваемые участвовали в незаконном обороте электронных средств платежей.