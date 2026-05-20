Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 14:22

Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Улан-Удэ местный суд обязал взыскать с дроппера свыше 1,4 млн рублей в пользу пенсионерки, которая стала жертвой телефонных мошенников, пишет «МК в Бурятии». Соответствующего решения добилась прокуратура Октябрьского района, которая провела проверку после обращения женщины.

По данным ведомства, в октябре 2025 года неизвестные связались с пожилой горожанкой по телефону и предложили «заработок на инвестициях». Злоумышленники под предлогом финансовой операции убедили жертву перевести деньги на банковский счет дроппера.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с владельца банковской карты сумму, которая была отправлена на нее в ходе мошеннической схемы, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил иск.

Ранее сотрудники ФСБ России по Челябинской области совместно с полицейскими пресекли деятельность организованной группы дропперов. Подозреваемые участвовали в незаконном обороте электронных средств платежей.

Регионы
Бурятия
пенсионеры
дропперы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обозреватель объяснил, как США использовали «Эпическую ярость»
Умер выдающийся академик РАН
Дизайнер раскрыла, сколько еще продержится тренд на «бабушкин интерьер»
Локомотив поезда сошел с рельсов в Саратовской области
Падение пассажира на рельсы станции «Белорусская» обернулось трагедией
Умерла писательница и журналистка Наталья Астахова
ВСУ пытались атаковать Россию за пять часов с помощью почти 100 БПЛА
Эксперт по протоколу оценила прием Путина в Китае
«Вдумайтесь»: Захарова дала совет Латвии после угроз Литвы Калининграду
Врач развеяла мифы о пользе БАДов
В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО
Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке
Стармер анонсировал «мощные» энергосанкции против России
Путину дали авто с «божественными» номерами в Пекине
США испытали межконтинентальную ракету
Обыкновенные чудеса: как врачи НМИЦ Приорова спасают безнадежных пациентов
Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»
В Ирландии сравнили приезд Путина в Китай с визитом Трампа
Американист оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
«Головотяпство»: Развожаев пообещал наказать виновных в ЧП со школьниками
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.