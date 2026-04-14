14 апреля 2026 в 11:26

ФСБ помешала челябинским дропперам «потрошить» счета россиян

ФСБ пресекла деятельность ОПГ дропперов в Челябинской области

Сотрудники ФСБ России по Челябинской области совместно с полицейскими пресекли деятельность организованной группы дропперов, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности. Подозреваемые участвовали в незаконном обороте электронных средств платежей.

Участники схемы занимались нелегальным расчетно-кассовым обслуживанием граждан и организаций, а также управляли банковскими счетами и проводили денежные переводы. Они подыскивали людей, чаще всего студентов, на которых оформлялись банковские счета с последующим получением полного доступа к их учетным данным.

После этого подозреваемые переводили средства и занимались их незаконным обналичиванием. Часть денежных потоков, по версии следствия, включала средства, похищенные у граждан представителями украинских спецслужб. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.

Ранее начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов заявлял, что граждане, ошибочно включенные в базу дропперов, смогут оспорить это решение через банк или МВД. Он пояснил, что кредитная организация обязана сообщить клиенту причину блокировки и назвать банк, направивший соответствующую жалобу.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
