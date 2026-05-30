Два развода, слухи о романе с Паниным, СВО: как живет Мария Берсенева

Звезда сериала «Маргоша» 30 мая отмечает свое 45-летие. Как сложилась ее личная жизнь, что известно о ее политической позиции?

Чем известна Мария Берсенева

Мария Берсенева (Шипова) появилась на свет 30 мая 1981 года в Москве. Она окончила ГИТИС и начала карьеру с работы моделью и рекламных съемок. В кино дебютировала в 2004 году, снявшись в фильме «Холостяки».

Актриса обрела популярность благодаря роли Марго в сериале «Маргоша», который шел с 2009 по 2011 год. Кроме того, она снималась в таких фильмах, как «С 8 Марта, мужчины!», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет спустя», «Майор и магия», «Чужой ребенок», «Не в деньгах счастье» и «Ищейка». На данный момент в ее фильмографии насчитывается 40 работ.

Как сложилась личная жизнь Марии Берсеневой

В 2002 году Берсенева впервые вышла замуж за бизнесмена Гурама Кофенлу. Через шесть месяцев после рождения сына Никиты супруги развелись. В 2007 году актриса снова вышла замуж — за кикбоксера Николая Берсенева. Этот брак продлился два года.

В декабре 2022 года Берсенева родила второго ребенка — дочь Марусю. Личность третьего супруга она не афиширует. По данным СМИ, им может быть актер Михаил Гудошников.

После второго развода Марии Берсеневой начали ходить слухи о ее романтической связи с актером Алексеем Паниным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Также ей приписывали съемки в видео для взрослых вместе с коллегой. Однако сама актриса эти слухи опровергла.

«Мы даже за руки никогда не держались. Я познакомилась с Лешей, когда он был достаточно известным, востребованным актером. А то, что происходит с ним сейчас... Честно скажу, мне его жалко. Это какие-то нарушения в психике, отклонения, если человек ведет себя так, записывает подобные ролики… Меня там на этих роликах якобы определяют по форме ногтей. Хотя я бы никогда в жизни не снялась в подобном», — сказала она «Звездачу».

Как Берсенева относится к СВО

Мария Берсенева 24 февраля 2022 года опубликовала пост в соцсетях, в котором сравнила происходящее с «дурным сном».

«Этим постом я хочу выразить свою поддержку братскому народу Украины. От всего сердца и от всей души! <...> Не надо мне писать: „А где вы были восемь лет, пока все это происходило?“ Я была там же, где и сейчас, и также ничего не могла сделать, кроме как плакать и молить Бога о мирном небе над головой для всех нас. Нет слов, чтобы выразить мое сожаление, не верится, что мы живем в такое время. Хочется проснуться... Я всегда говорила, что я люблю Украину, и народ этой страны мне близок по духу и крови. Это неизменно, и это навсегда, что бы ни было», — написала актриса.

На следующий день после начала СВО Берсенева пояснила, что ее пост был в «поддержку мирных людей Украины».

