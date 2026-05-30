Страну — члена НАТО уличили в намерении нацелить свои ракеты вглубь России Посольство РФ: Норвегия нацелит дальнобойные РСЗО на Кольский полуостров

Норвегия планирует разместить ударные вооружения на севере страны и нацелить их на Кольский полуостров, сообщило РИА Новости российское посольство в Осло. В частности, речь идет о южнокорейских РСЗО дальностью до 500 километров,

Они будут нацелены на российские объекты на Кольском полуострове, — сообщили агентству в дипмиссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ располагает средствами, позволяющими сровнять с землей всех, кто попытается уничтожить базы на ее территории. Он напомнил, что все места, откуда исходит прямая угроза, являются законными целями.

До этого МО РФ сообщило, где находятся филиалы украинских компаний — производителей дронов для ударов по России. Всего в списке оказалось восемь европейских стран.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что производство дронов в странах ЕС направлено не только на поддержку ВСУ, но и на подготовку к потенциальному столкновению с Россией. НАТО преследует две цели: освоение финансовых средств, предоставленных Украиной для производства вооружений, и оценку эффективности своих военных технологий.