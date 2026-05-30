ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 04:27

Страну — члена НАТО уличили в намерении нацелить свои ракеты вглубь России

Посольство РФ: Норвегия нацелит дальнобойные РСЗО на Кольский полуостров

Берген, Норвегия Берген, Норвегия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Норвегия планирует разместить ударные вооружения на севере страны и нацелить их на Кольский полуостров, сообщило РИА Новости российское посольство в Осло. В частности, речь идет о южнокорейских РСЗО дальностью до 500 километров,

Они будут нацелены на российские объекты на Кольском полуострове,сообщили агентству в дипмиссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ располагает средствами, позволяющими сровнять с землей всех, кто попытается уничтожить базы на ее территории. Он напомнил, что все места, откуда исходит прямая угроза, являются законными целями.

До этого МО РФ сообщило, где находятся филиалы украинских компаний — производителей дронов для ударов по России. Всего в списке оказалось восемь европейских стран.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что производство дронов в странах ЕС направлено не только на поддержку ВСУ, но и на подготовку к потенциальному столкновению с Россией. НАТО преследует две цели: освоение финансовых средств, предоставленных Украиной для производства вооружений, и оценку эффективности своих военных технологий.

Европа
Норвегия
Россия
РСЗО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.