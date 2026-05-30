Тайная любовь, «дом мечты», помощь Донбассу: как живет Дима Билан

Заслуженный артист России Дима Билан признался, что больше не одинок. Что известно о личной жизни артиста и его политической позиции?

Как сложилась личная жизнь Билана

Недавно Дима Билан неожиданно поделился деталями личной жизни и сообщил, что его сердце вновь занято. В студии шоу «Натальная карта» певец рассказал, что сейчас находится в отношениях и все чаще думает о создании семьи и браке.

Певец объявил о начале нового, важного этапа в своей жизни. Он осознанно пришел к этому решению после долгих лет свободы и независимости.

«Мое сердце не свободно. Я в отношениях. Люблю и любим. Все в порядке. Это этап. Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью. К этому надо прийти. Я почти готов. Каждый день об этом думаю», — поделился Дима Билан.

Билан редко говорит о личной жизни и предпочитает не раскрывать подробности своих отношений. Имя его возлюбленной осталось неизвестным.

Дима Билан в начале нулевых состоял в отношениях с моделью Еленой Кулецкой. Она снималась в его клипе «Это была любовь». Пара рассталась из-за занятости каждого своей карьерой.

В одном из интервью в 2019 году певец рассказал, что у него должно было родиться двое детей от девушки, с которой он встречался, но у той дважды случился выкидыш.

В 2024 году начали ходить слухи, что помощница Билана беременна от него. Однако певец быстро развеял эти домыслы.

Что известно о «доме мечты» Билана

Дима Билан приобрел дом своей мечты в Подмосковье. Он стоит на берегу реки. Певец поделился планами превратить территорию вокруг дома в поместье и заняться сельским хозяйством.

«Это просто нечто! Ты как Карабас-Барабас выходишь на балкон, и там еще три деревни, и ты видишь крыши всех домов», — подчеркнул артист.

Исполнитель сообщил, что решил продать свою прежнюю недвижимость. Он также отметил, что уже познакомился с работниками местного дома культуры и намерен внести свой вклад, планируя создать нечто вроде агломерации.

Музыкант уточнил, что пока не является полным владельцем, поскольку приобретение было оформлено в кредит. Билан еще в феврале признался, что ему также пришлось продать два своих дома, чтобы приобрести новое жилье.

«Смотрите, для того чтобы его купить, мне нужно было продать один дом и еще один. Я взял еще кредит. Это дом, о котором я реально мечтал. У меня на заднем дворе река, понимаете? Река. Река! И там рыбу можно ловить», — поделился певец.

По данным СМИ, двухэтажный дом в коттеджном поселке «Монтевиль» на Новой Риге площадью 440 квадратных метров, в котором артист проживал последние годы, ему удалось продать за 250 млн рублей.

Как Билан помогал Донбассу

Дима Билан долгое время не афишировал свою поддержку участников спецоперации и жителей Донбасса. Впервые он поделился информацией о своей благотворительной деятельности после участия в «голой» вечеринке в декабре 2023 года. Это событие вызвало бурную реакцию среди россиян, а также среди участников и ветеранов СВО.

Позднее артист побывал в ДНР с гумпомощью, встретился с участниками боевых действий и мирными жителями. У Билана дома сейчас живет кот Шахтер, который взят из приюта в Донецке.

