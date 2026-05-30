В Госдуме озвучили, когда будут индексированы пенсии

В Госдуме озвучили, когда будут индексированы пенсии Депутат ГД Бессараб: с 1 августа работающим пенсионерам увеличат пенсии

Пенсии работающим пенсионерам с 1 августа будут увеличены на сумму накопленных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), но не более чем на три балла, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ежегодное повышение касается тех, кто отработал весь прошлый год.

Ежегодно 1 августа работающим пенсионерам проводится индексация пенсии. В этом году, также 1 августа, произойдет индексация пенсии пенсионерам, отработавшим 2025 год, — уточнила парламентарий.

Индексация производится именно на величину заработанных коэффициентов, однако закон ограничивает максимальную прибавку стоимостью трех ИПК. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в Социальный фонд не требуется.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заметил, что сельский стаж увеличивает пенсионные выплаты на 25%. Он добавил, что для этого необходимо отработать 30 лет в животноводстве, рыболовстве или растениеводстве.

До этого стало известно, что россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет, повысят пенсионные выплаты с 1 июня. Увеличится именно фиксированная часть выплат.