В Новосибирске наказали виновных из-за неотремонтированной казармы

Арбитражный суд взыскал с хабаровской компании «Регион» около 103 млн рублей, включая аванс и проценты, за невыполненный ремонт казармы Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), сообщается в картотеке арбитражных дел. Иск подавала военная прокуратура Центрального военного округа.

Взыскать с ООО «Регион» <…> неотработанный аванс по контракту <…> в размере 88 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами <…> в размере 15 млн рублей, — указано в сообщении.

С компании также взыскали госпошлину в 990 тыс. рублей. Контракт на текущий ремонт казармы № 3 заключили в апреле 2024 года на сумму 147,5 млн рублей. Подрядчик получил аванс и должен был завершить работы до конца декабря 2025 года, однако в марте 2025 года контракт расторгли из-за аварийного состояния здания.

Фактически выполненные работы (демонтаж штукатурки) заказчик оценил лишь в 428 тыс. рублей. Компания обязалась вернуть неотработанный аванс, но не сделала этого. Ответчик не предоставил отзыв на иск и не явился в суд. Решение пока не вступило в силу, сейчас в казарме проводится капитальный ремонт.

