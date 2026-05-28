Таксист отвез девушку в заброшенный аэропорт и сорвал ей рейс

Девушка в Новосибирске опоздала на рейс в Сочи из-за таксиста, который отвез ее в заброшенный аэропорт, закрытый около 20 лет назад, сообщает Telegram-канал «112». Елизавета приехала в город на олимпиаду по стоматологии и заказала такси через приложение, указав пунктом назначения аэропорт Северный.

Она была уверена, что в городе действует только одна воздушная гавань, поэтому не стала проверять информацию. По пути в аэропорт Елизавета несколько раз предупреждала водителя, что опаздывает на самолет в Сочи. Таксист молча загрузил ее большой чемодан и вез почти час, а затем припарковался у старого здания, вокруг которого были только бетонные плиты, стройка и пустая территория.

Когда девушка спросила, как пройти в аэропорт, водитель начал смеяться и заявил, что отсюда уже никуда не улететь. После этого он просто выгрузил багаж и уехал, оставив растерянную пассажирку на месте.

Там же стояла еще одна девушка с чемоданом, которая также пыталась понять, как добраться до действующего аэропорта. Елизавете пришлось срочно ехать в Толмачево, находящийся на другом конце города, но на свой рейс она уже не успела. Авиакомпания отказалась возвращать деньги за невозвратный билет. В сумме на билет и такси девушка потеряла около 20 тыс. рублей.

Ранее в Новосибирске разгорелся конфликт между женщиной и водителем такси, который, по словам сибирячки, угрожал ей битой. Инцидент произошел в одном из городских дворов. Причиной стычки стала узкая дорога, заваленная снегом, из-за которой пешеход и автомобиль не могли продолжить движение.

