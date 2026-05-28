В Росгвардии представили передовую систему обучения операторов дронов

Федеральная служба войск национальной гвардии представила в ходе Первого международного форума по безопасности передовую систему обучения операторов дронов, передает корреспондент NEWS.ru. Как рассказал доцент кафедры робототехники Военной академии подполковник Алексей Башинков, система состоит из четырех этапов, включая полное погружение оператора в виртуальную реальность.

Здесь у нас представлен образовательный процесс — методика подготовки операторов БПЛА, включающая в себя несколько этапов, и состоящая из тренажерного комплекса. Это этапы подготовки на компьютерных симуляторах, затем этап подготовки в виртуальной реальности при поглощении оператора полностью в виртуальную среду, этапы тренировки на учебно-образовательных дронах, и окончательный этап — это уже полеты на реальных беспилотниках, практически боевых, — пояснил эксперт.

Он отметил, что «с учетом всего, что творится вокруг», беспилотникам в Росгвардии уделяют первостепенное внимание. К подготовке операторов дронов росгвардейцы также подходят с особой тщательностью.

Потому что, как показала практика, робототехнические комплексы и БПЛА в частности, — это то, чему стоит уделять внимание номер один, — подчеркнул Башинков.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил бойцам группировки войск «Запад» наращивать использование дронов на всех направлениях. Он поблагодарил руководящий состав группировки за службу и лично вручил боевые награды военнослужащим, которые проявили особое мужество при выполнении задач.