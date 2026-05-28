Экоклининг: модный тренд или реальная экономия для бизнеса

Слово «эко» в последние годы стало настолько популярным маркетинговым инструментом, что вызывает здоровый скептицизм. Экоупаковка, экопродукты, экостроительство — кажется, что «зеленая» приставка превратилась в способ поднять цену без реального содержания. Относится ли это к экоклинингу? Разбираемся без лишней экзальтации — только факты и цифры.

Экоклининг — это уборка с использованием сертифицированных экологически безопасных моющих средств, уменьшенным расходом воды, применением техники с пониженным энергопотреблением и минимизацией образования отходов. Звучит красиво. Но работает ли это на практике — и что это дает бизнесу помимо ESG-галочки в отчете?

Откуда взялся тренд

Рост интереса к экологичным решениям в сфере обслуживания зданий начался не с маркетологов, а с медицины. В начале 2000-х годов в Европе и США накопилась критическая масса исследований, показавших: агрессивная химия, которая применялась в традиционном клининге, оказывала негативное воздействие на здоровье сотрудников, работающих в обслуживаемых помещениях, и на самих уборщиков.

Летучие органические соединения, хлорсодержащие вещества, сильные щелочи и кислоты — все это при регулярном применении накапливается в воздухе помещений, оседает на поверхностях и провоцирует аллергические реакции, проблемы с дыхательными путями и хроническую усталость. Так «зеленый» клининг из модной темы превратился в прикладную задачу охраны труда.

Что такое сертифицированная экохимия на самом деле

На российском рынке сегодня представлено большое количество продуктов, позиционирующих себя как «экологичные». Однако профессиональный рынок ориентируется на конкретные сертификаты: Nordic Swan Ecolabel, EU Ecolabel, «Листок жизни» — это признанные системы экологической сертификации, которые подтверждают реальные характеристики продукта, а не маркетинговые обещания.

Сертифицированная экохимия отличается от «обычной» несколькими ключевыми параметрами: биоразлагаемость не менее 60% за 28 дней, ограниченный перечень разрешенных активных веществ, отсутствие хлора, фосфатов и агрессивных растворителей, а также производство с контролируемым углеродным следом. При этом эффективность таких средств при правильном применении сопоставима с традиционными аналогами.

Реальная экономия: считаем вместе

Главный аргумент скептиков: экосредства стоят дороже. И это правда — при сравнении стоимости за единицу объема. Однако профессиональный клининг давно перешел на систему оценки полной стоимости владения (Total Cost of Ownership), и здесь картина меняется.

Во-первых, концентрированные экосредства нового поколения требуют в 3–5 раз меньшего расхода на единицу площади. Во-вторых, снижение агрессивности химии продлевает срок службы напольных покрытий, мебели и отделки — а это прямая экономия на замене. В-третьих, улучшение качества воздуха в помещении ведет к снижению заболеваемости сотрудников: по данным ряда корпоративных исследований, компании, перешедшие на экоклининг, фиксировали снижение числа больничных на 8–12% в первый год.

В компании «Империя решений» переход на экологичные стандарты обслуживания шел постепенно — начиная с крупных корпоративных клиентов с высокими требованиями к экологическому профилю. Сейчас экоклининг стал стандартным предложением в линейке услуг компании для любых объектов.

«Мы обнаружили, что клиенты, которые изначально выбирали экорешения по идеологическим соображениям, потом оставались с нами из-за экономики, — отмечают в компании. — Потому что реальная стоимость обслуживания при правильно выстроенной логистике и концентратах оказывается сопоставимой или ниже традиционной».

ESG-отчетность: новая реальность для бизнеса

Для крупного бизнеса, публичных компаний и предприятий с иностранным участием экоклининг — это уже не опция, а часть обязательной ESG-повестки. Требования к раскрытию информации об экологическом воздействии операционной деятельности становятся все строже, и «зеленый» стандарт обслуживания помещений — один из легко верифицируемых показателей.

При этом важно, чтобы подрядчик мог предоставить документальное подтверждение: сертификаты на используемые средства, паспорта безопасности, протоколы расхода — все то, что может быть включено в ESG-отчет.

Именно такой документооборот сформирован в «Империи решений»: клиенты получают полный пакет документации по использованным материалам, что позволяет включать данные об экологичности клининга в корпоративную отчетность.

Итог: тренд с реальным содержанием

Экоклининг — не маркетинговый пузырь. За «зеленым» позиционированием стоят измеримые выгоды: снижение воздействия на здоровье сотрудников, продление срока службы поверхностей и отделки, а при правильном подходе — сопоставимая или меньшая полная стоимость обслуживания. Плюс ESG-ценность для тех, кому это важно.

Выбирать экоклининг только потому, что это «модно», не стоит. Выбирать его потому, что это работает и дает измеримые результаты, — вполне разумно.

РЕКЛАМА: ООО «ИМПЕРИЯ РЕШЕНИЙ», ИНН 7733443670