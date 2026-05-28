28 мая 2026 в 18:34

Путин оценил потенциал России в сфере развития ИИ

Академическая наука в России готова к решению масштабных задач по внедрению искусственного интеллекта, а страна обладает всеми необходимыми для этого квалифицированными кадрами, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на форуме ЕАЭС в Астане, глава государства отдельно подчеркнул, что бурное развитие ИИ сегодня требует колоссального потребления энергии, передает пресс-служба Кремля.

У России есть в этом смысле безусловные конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций, крупных блоков. Это очень все важно для создания платформ, — высказался российский лидер.

При этом Путин ожидает, что замещение низкоквалифицированных работников на искусственный интеллект станет необратимым и неизбежным процессом. По его словам, из-за активного внедрения ИИ могут исчезнуть целые профессии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России необходимо стремиться к глобальному лидерству в области ИИ. По словам главы российской дипломатии, Москве надо наращивать свое влияние, так как слабые страны становятся легкой мишенью.

