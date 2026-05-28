Червь поселился в глазу россиянки после укуса комара

Червь поселился в глазу женщины после укуса комара в Орловской области

После укуса комара в глазу женщины из Орловской области поселился червь, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, пациентка обратилась к офтальмологу с жалобами на покраснение, зуд и ощущение инородного тела, списав симптомы на воспаление.

При осмотре под веком обнаружили паразита. Диагноз — глазная форма дирофиляриоза. Червя экстренно удалили под местной анестезией. Заражение происходит через укус инфицированного комара. Чаще всего гельминты селятся в глазах, реже — в легких. Без своевременного удаления могут развиться абсцессы. В группе риска — рыбаки, охотники и люди, часто находящиеся рядом с болотами, озерами и прудами. Заболевшая проживала в болотистой местности, где ее и укусил комар.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что комары, способные переносить тропические лихорадки, встречаются в Волгоградской области. По его словам, таких насекомых также можно встретить на Кубани и на Кавказе. Насекомые могут быть переносчиками малярии, лихорадки денге и лихорадки Западного Нила.