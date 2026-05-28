ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 19:38

Среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии оказались россияне

Четыре россиянина умерли во время совершения хаджа в Саудовской Аравии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре гражданина России скончались во время совершения хаджа в Саудовской Аравии, заявил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов. Он добавил, что в целом паломничество к святым местам Мекки проходит организованно в этом году.

До начала основных обрядов хаджа четыре российских паломника по состоянию здоровья ушли из жизни. Да дарует им Всевышний свою милость и примет их благие деяния. В целом же хадж в этом году проходит организованно и благополучно, — сообщил собеседник.

Ранее стало известно, что двоим россиянам, которые пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Анталье, потребуются операции. Дипломаты уточнили, что экскурсионный автобус попал в ДТП в районе Белдиби, погибших и тяжело пострадавших в результате аварии нет.

До этого на пляже Най Янг на острове Пхукет погибла гражданка России. Женщину без сознания вытащили из воды. По данным правоохранителей, 43-летнюю россиянку заметил в море местный житель. Он помог доставить ее на берег еще до прибытия спасателей.

Мир
хадж
Саудовская Аравия
Мекка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конфликт польских элит, иноагентов «разденут» по закону: что будет дальше
В Италии объяснили слухи о посредничестве Драги между РФ и ЕС
НАТО не придет на помощь Румынии из-за упавшего беспилотника
Хаверц вывел «Арсенал» вперед в финале Лиги чемпионов против ПСЖ
На ЗАЭС раскрыли, чем обернутся любые атаки
«Парламентское плечо» подключили к реализации договоренностей России и КНР
Киев обвинили в нарушении правил ядерной безопасности после удара по ЗАЭС
Дрон ВСУ рухнул в нескольких метрах от реактора ЗАЭС
Дети со взрывчаткой в багажнике велосипеда проехались по улицам в Калмыкии
Медведь стал миротворцем для двух дерущихся бобров
«Критически важен»: в ЗАЭС раскрыли пугающие детали атаки ВСУ на энергоблок
Отказ в звании народной, измена, слова об СВО: как живет Нонна Гришаева
Назван новый инструмент, упрощающий выбор одежды
Тела двух человек нашли после пожара в частном доме
Путин продлил до 31 августа временный порядок оформления товаров из ЕАЭС
Военные хирурги провели уникальную операцию в касках и бронежилетах
Врач предупредила о риске повторного ожирения после хирургического лечения
Историк объяснила, почему Украина разочаровалась в Венгрии
«Можете представить?»: Кларк рассказала о гонорарах за «Игру престолов»
МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на оборудование ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Добавила капусту, яйца и муку — через 15 минут капуста в кляре готова: хрустит и тает во рту, как курица
Общество

Добавила капусту, яйца и муку — через 15 минут капуста в кляре готова: хрустит и тает во рту, как курица

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.