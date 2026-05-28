Среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии оказались россияне Четыре россиянина умерли во время совершения хаджа в Саудовской Аравии

Четыре гражданина России скончались во время совершения хаджа в Саудовской Аравии, заявил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов. Он добавил, что в целом паломничество к святым местам Мекки проходит организованно в этом году.

До начала основных обрядов хаджа четыре российских паломника по состоянию здоровья ушли из жизни. Да дарует им Всевышний свою милость и примет их благие деяния. В целом же хадж в этом году проходит организованно и благополучно, — сообщил собеседник.

Ранее стало известно, что двоим россиянам, которые пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Анталье, потребуются операции. Дипломаты уточнили, что экскурсионный автобус попал в ДТП в районе Белдиби, погибших и тяжело пострадавших в результате аварии нет.

До этого на пляже Най Янг на острове Пхукет погибла гражданка России. Женщину без сознания вытащили из воды. По данным правоохранителей, 43-летнюю россиянку заметил в море местный житель. Он помог доставить ее на берег еще до прибытия спасателей.