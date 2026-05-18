Россиянка погибла в Таиланде

18 мая 2026 в 10:06

Туристка из России утонула на острове Пхукет

На пляже Най Янг на острове Пхукет погибла гражданка России, пишет Phuket News со ссылкой на местную полицию. Женщину без сознания вытащили из воды. По данным правоохранителей, 43-летнюю россиянку заметил в море местный житель. Он помог доставить ее на берег еще до прибытия спасателей.

Спасатели оказали женщине экстренную медицинскую помощь на пляже, после чего доставили ее в больницу Таланга. Врачи больницы Таланга позже констатировали смерть женщины, — сказано в сообщении.

Ранее тело российского туриста обнаружили в номере отеля на турецком курорте Аланья. Сотрудники гостиницы заметили, что 44-летний постоялец долго не выходил из номера, и связались с экстренными службами. Номер открыли запасным ключом, и увидели на полу бездыханное тело.

До этого в Италии не смогли спасти семилетнего ребенка, которого засосало в сливное отверстие бассейна на термальном курорте. Семилетний мальчик приехал вместе с родителями, чтобы отпраздновать день рождения. Во время купания мальчика затянуло в слив бассейна. Достать ребенка удалось только после отключения насоса.

