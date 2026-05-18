Россиянка погибла в Таиланде

На пляже Най Янг на острове Пхукет погибла гражданка России, пишет Phuket News со ссылкой на местную полицию. Женщину без сознания вытащили из воды. По данным правоохранителей, 43-летнюю россиянку заметил в море местный житель. Он помог доставить ее на берег еще до прибытия спасателей.

Спасатели оказали женщине экстренную медицинскую помощь на пляже, после чего доставили ее в больницу Таланга. Врачи больницы Таланга позже констатировали смерть женщины, — сказано в сообщении.

Ранее тело российского туриста обнаружили в номере отеля на турецком курорте Аланья. Сотрудники гостиницы заметили, что 44-летний постоялец долго не выходил из номера, и связались с экстренными службами. Номер открыли запасным ключом, и увидели на полу бездыханное тело.

До этого в Италии не смогли спасти семилетнего ребенка, которого засосало в сливное отверстие бассейна на термальном курорте. Семилетний мальчик приехал вместе с родителями, чтобы отпраздновать день рождения. Во время купания мальчика затянуло в слив бассейна. Достать ребенка удалось только после отключения насоса.