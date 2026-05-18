Россиянину грозит срок за оправдание атак беспилотников ВСУ В Калужской области возбудили дело против мужчины за оправдание ударов ВСУ

Управление ФСБ России по Калужской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который в одном из мессенджеров публично оправдывал удары ВСУ по территории РФ, передает ТАСС. У него изъяли средства связи, с помощью которых он публиковал комментарии. Следователи квалифицировали действия нарушителя по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Выявлен факт использования фигурантом одного из мессенджеров для оправдания террористической деятельности. В частности, установлено распространение им информации, оправдывающей использование иностранным государством беспилотных летательных аппаратов для нанесения ущерба Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что публикации в социальных сетях, содержащие признаки экстремизма, грозят уголовной ответственностью. Эксперт подчеркнул, что также дело могут возбудить при наличии в постах призывов к терроризму или его оправданий, дискредитации армии.

До этого журналистку и бывшего редактора федерального СМИ, призывавшую «бомбить Москву», обвинили в публичных призывах к терроризму и отправили в следственный изолятор в Калуге. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.