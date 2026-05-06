Россиян предупредили, какие публикации грозят уголовной ответственностью

Публикации в социальных сетях, содержащие признаки экстремизма, грозят уголовной ответственностью, предупредил адвокат Дмитрий Аграновский. В разговоре с «Татар-информом» эксперт подчеркнул, что также дело могут возбудить при наличии в постах призывов к терроризму или его оправданий, дискредитации армии.

За публичные призывы к терроризму в интернете, согласно ст. 205.2 УК РФ, гражданина ждет штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 3–5 лет либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, — отметил Аграновский.

Ранее журналистку и бывшего редактора федерального СМИ, призывавшую «бомбить Москву», обвинили в публичных призывах к терроризму и отправили в следственный изолятор в Калуге. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.