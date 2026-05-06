День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 16:12

Россиян предупредили, какие публикации грозят уголовной ответственностью

Адвокат Аграновский: посты с признаками экстремизма грозят уголовным делом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Публикации в социальных сетях, содержащие признаки экстремизма, грозят уголовной ответственностью, предупредил адвокат Дмитрий Аграновский. В разговоре с «Татар-информом» эксперт подчеркнул, что также дело могут возбудить при наличии в постах призывов к терроризму или его оправданий, дискредитации армии.

За публичные призывы к терроризму в интернете, согласно ст. 205.2 УК РФ, гражданина ждет штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 3–5 лет либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, — отметил Аграновский.

Ранее журналистку и бывшего редактора федерального СМИ, призывавшую «бомбить Москву», обвинили в публичных призывах к терроризму и отправили в следственный изолятор в Калуге. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Общество
соцсети
законы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.