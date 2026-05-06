Зеленский заявил о завершении истории с золотом Ощадбанка

Средства и ценности Ощадбанка, ранее изъятые в Венгрии, были возвращены Украине, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, этот шаг рассматривается как важный для двусторонних отношений.

Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года, — написал Зеленский.

Ранее правоохранительные органы Венгрии задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского Ощадбанка и начали расследование в отношении его сотрудников. До этого сообщалось, что объем задержанных ценностей составлял $40 млн (3,17 млрд рублей), €35 млн (3,2 млрд рублей) и 10 кг золота. В Ощадбанке утверждали, что служба безопасности отследила GPS-маячки инкассаторских машин.

Позже стало известно, что венгерские власти согласились вернуть украинскому Ощадбанку два арестованных инкассаторских автомобиля, но оставили себе деньги и золото, которые те везли. Следователи, которым правительство поручило провести расследование, связались с адвокатами банка.