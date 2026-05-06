06 мая 2026 в 16:58

Зеленский заявил о завершении истории с золотом Ощадбанка

Зеленский: Венгрия вернула Украине средства Ощадбанка

Фото: Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Средства и ценности Ощадбанка, ранее изъятые в Венгрии, были возвращены Украине, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, этот шаг рассматривается как важный для двусторонних отношений.

Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года, — написал Зеленский.

Ранее правоохранительные органы Венгрии задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского Ощадбанка и начали расследование в отношении его сотрудников. До этого сообщалось, что объем задержанных ценностей составлял $40 млн (3,17 млрд рублей), €35 млн (3,2 млрд рублей) и 10 кг золота. В Ощадбанке утверждали, что служба безопасности отследила GPS-маячки инкассаторских машин.

Позже стало известно, что венгерские власти согласились вернуть украинскому Ощадбанку два арестованных инкассаторских автомобиля, но оставили себе деньги и золото, которые те везли. Следователи, которым правительство поручило провести расследование, связались с адвокатами банка.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

