В Киеве возбудили уголовное дело с прицелом на Венгрию На Украине возбудили уголовное дело после инцидента с инкассаторами в Венгрии

На Украине возбудили уголовное дело по факту задержания в Венгрии инкассаторских машин государственного Ощадбанка, сообщила пресс-служба Нацполиции страны. Киев квалифицирует произошедшее как похищение граждан и захват заложников, тогда как Будапешт настаивает на версии о попытке отмывания средств.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и угона служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии, — сообщили в пресс-службе.

В украинском ведомстве заявили, что уже обратились в Европол, а также в налоговую службу и полицию Венгрии для координации действий и установления всех обстоятельств. Глава МИД Украины Андрей Сибига направил Будапешту ноту с требованием освободить сотрудников банка, которых в Киеве считают захваченными.

Венгерская сторона придерживается иной версии. В Национальном налоговом и таможенном управлении (NAV) отметили, что инцидент произошел 5 марта. Были задержаны семеро граждан Украины, включая бывшего генерала украинской спецслужбы. По данным Будапешта, задержанные везли из Австрии на Украину $40 млн (3,17 млрд рублей), €35 млн (3,2 млрд рублей) и 9 кг золота. При этом, по данным NAV, только в этом году через территорию страны на Украину перевезено более $900 млн (70,3 млрд рублей), €420 млн (38,1 млрд рублей) и 146 кг золота в слитках.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений. По его словам, в связи с инцидентом «справедливо возникает вопрос» о возможной принадлежности средств украинской «военной мафии».