Венгрия всерьез взялась за задержанных сотрудников украинского банка В Венгрии завели дело на сотрудников украинского Ощадбанка за отмывание денег

Правоохранительные органы Венгрии задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского Ощадбанка и начали расследование в отношении его сотрудников, сообщило Национальное налоговое и таможенное управление (NAV) Венгрии. Уголовное дело возбуждено по подозрению в отмывании денег, передает телеканал М1.

Как говорится в заявлении NAV, 5 марта задержали семерых граждан Украины, включая бывшего генерала украинской спецслужбы. У них изъяли два бронированных автомобиля, которые перевозили из Австрии на Украину $40 млн и €35 млн (более 3,1 млрд рублей в обоих случаях), а также девять килограммов золота.

В налоговой службе уточнили, что только в текущем году через территорию Венгрии на Украину перевезли более $900 млн (70,3 млрд рублей), €420 млн (38,1 млрд рублей) и 146 килограммов золота в слитках. Расследование ведется при содействии Центра по борьбе с терроризмом.

Украинские власти сообщали, что эти деньги перевозились для государственного Ощадбанка. Однако венгерская сторона усмотрела в этих транзакциях признаки незаконной деятельности.

Ранее в Ощадбанке заявили, что служба безопасности отследила GPS-маячки инкассаторских машин. По информации банка, транспорт находится в центре Будапешта, неподалеку от здания одной из венгерских силовых структур.