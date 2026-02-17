Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 15:23

«Это приговор»: экс-глава Минэнерго Украины о требовании внести залог

Экс-глава Минэнерго Украины Галущенко заявил, что не сможет внести залог

Герман Галущенко Герман Галущенко Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко, обвиняемый в отмывании средств, заявил, что не сможет внести залог, который, как ожидается, запросит у суда Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). По словам экс-чиновника, это станет для него «приговором». Соответствующее видеообращение опубликовало издание «Страна.ua».

Этот залог — это приговор. Для залога не нужно решение суда, очевидно, что я не найду и не внесу эти средства. Это означает, что я буду в следственном изоляторе годами. Я не понимаю, кто из моего окружения сможет внести такую сумму, — сказал он.

При этом, как выяснило РИА Новости, в своих декларациях чиновник указывал наличие более $115 тыс. наличными и свыше $200 тыс. долларов на банковских счетах. По версии следствия, Галущенко участвовал в «деле Миндича» о хищениях в сфере медиа, энергетики и госзакупок.

Известно, что Галущенко сняли с поезда при попытке выехать из страны по запросу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что у чиновника есть право выезжать за границу, так как он имеет троих несовершеннолетних детей.

