Миндич судится с депутатом Рады из-за 350 рублей

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что бизнесмен, соратник президента Украины Владимира Зеленского и фигурант громкого дела о коррупции в энергетике Тимур Миндич подал на него в суд. В частности, он потребовал от парламентария $4,5 (около 350 рублей) моральной компенсации. Железняк признался, что ему «как-то даже обидненько».

Я так понимаю, свою честь, достоинство и деловую репутацию Тимур Миндич в иске против меня оценил в 200 грн.... Не миллионов (как они выводили из энергетики) и даже не тысяч. Просто 200 грн 00 копеек. Как-то даже обидненько, — сказал депутат.

Ранее бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, обвиняемый в отмывании средств, заявил, что не сможет внести залог, который специализированная антикоррупционная прокуратура должна запросить у суда По словам экс-чиновника, это станет для него «приговором».

До этого появилась информация, что коррупционную схему украинского Миндича и Галущенко прикрывали на самом верху украинской власти. Миндич через связи в высших органах власти обеспечивал сохранение ключевой роли Галущенко в кабмине.