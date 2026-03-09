Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 17:45

Миндич судится с депутатом Рады из-за 350 рублей

Миндич потребовал от депутата Рады Железняка выплатить компенсацию в $4,5

Ярослав Железняк Ярослав Железняк Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что бизнесмен, соратник президента Украины Владимира Зеленского и фигурант громкого дела о коррупции в энергетике Тимур Миндич подал на него в суд. В частности, он потребовал от парламентария $4,5 (около 350 рублей) моральной компенсации. Железняк признался, что ему «как-то даже обидненько».

Я так понимаю, свою честь, достоинство и деловую репутацию Тимур Миндич в иске против меня оценил в 200 грн.... Не миллионов (как они выводили из энергетики) и даже не тысяч. Просто 200 грн 00 копеек. Как-то даже обидненько, — сказал депутат.

Ранее бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, обвиняемый в отмывании средств, заявил, что не сможет внести залог, который специализированная антикоррупционная прокуратура должна запросить у суда По словам экс-чиновника, это станет для него «приговором».

До этого появилась информация, что коррупционную схему украинского Миндича и Галущенко прикрывали на самом верху украинской власти. Миндич через связи в высших органах власти обеспечивал сохранение ключевой роли Галущенко в кабмине.

Украина
Верховная рада
депутаты
коррупция
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин спрогнозировал коллапс нефтедобычи на Ближнем Востоке
«Фактически закрыт»: Путин озвучил неутешительные новости для рынка нефти
Путин раскрыл, какого сигнала ждет Россия от стран Европы
«Бьют по промышленности»: Путин указал на опасность конфликта в Иране
Путин послал ЕС сигнал о поставках нефти и газа из России
Путин раскрыл данные о скачке мировых цен на нефть
Пенсионер пострадал в результате взрыва самогонного аппарата в Москве
Спасатели приняли одно решение по пропавшим в Звенигороде детям
Вертолет эвакуировал сбитого машиной ребенка в Ленобласти
В Британии раскрыли, пойдет ли авианосец Prince of Wales к берегам Ирана
Главный дипломат Китая озвучил отношение Пекина к операции против Ирана
В Россотрудничестве отреагировали на уничтожение Русского дома в Ливане
Эрдоган выступил с тревожным заявлением на фоне обострения в Иране
Ливанская ракета упала в центре Израиля
«Сядут в Сочи»: разгадано пророчество Жириновского о конце третьей мировой
Конфликт на Ближнем Востоке подогрел интерес к российской нефти
«Настроение явно изменилось»: в Европе появилась «ферма Судного дня»
ВСУ лишились наемников из Латинской Америки под Купянском
Макрон увидел просчет «Хезболлы» на Ближнем Востоке
Тренер рассказал о состоянии хоккеиста, которому коньком повредили артерию
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.