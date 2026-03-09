Пожар в квартире на северо-западе Москвы унес две жизни

Пожар в квартире на северо-западе Москвы унес две жизни Два человека погибли при пожаре в Зеленограде

Два человека погибли при пожаре в Зеленограде, передает Telegram-канал «112». По его информации, трагедия произошла в жилом доме в районе Старое Крюково. В квартире на девятом этаже спасатели обнаружили два тела. Огонь удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров.

Происходило возгорание личных вещей и мебели, — добавил источник Агентства городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что житель юго-восточной части Москвы развел костер прямо на своем балконе. Инцидент произошел на Цимлянской улице в жилом комплексе района Люблино, на четвертом этаже. По словам очевидцев, пожара удалось избежать.

До этого пожар охватил большой склад на улице Российской в Краснодаре. Пламя разгорелось рано утром 9 марта на площади 2,5 тыс. квадратных метров. К тушению привлекли 60 сотрудников экстренных служб и 17 единиц спецтехники, обошлось без пострадавших.

Тем временем в подмосковном Красногорске из-за сушилки для обуви и перчаток едва не сгорела квартира. Члены семьи включили прибор, но спустя полчаса ощутили запах гари и заметили, что сушилку охватило пламя. Возгорание удалось быстро потушить.