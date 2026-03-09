«Сыт по горло»: Вэнс сделал заявление на фоне военных операций Трампа Вэнс признался, что сыт по горло политикой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытывает усталость от политики. Он отметил, что его ощущения совпадают с настроениями многих американцев. Выступление на встрече с Международной ассоциацией пожарных транслировалось на YouTube-канале Fox Business.

Как политик, я вижу, что мы вступаем в сезон предвыборной кампании, и я, пожалуй, сыт по горло политикой так же сильно, как и все вы, — подчеркнул Вэнс.

Ранее в СМИ сообщили, что война с Ираном, начатая по инициативе президента США Дональда Трампа, стала унижением для Вэнса. Во время предвыборной кампании он обещал, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.

При этом вице-президент заявлял, что Соединенные Штаты обладают широким спектром возможностей для продолжения атак на иранские объекты. По его словам, сроки военной операции могут быть «значительно продлены».

Кроме того, источники сообщали, что Трамп видит Вэнса и госсекретаря Марко Рубио своими преемниками. По их словам, глава государства обсуждает с советниками возможность тандема, а такой исход является мечтой американского лидера на 2028 год.