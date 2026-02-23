Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 18:20

Названы имена двух потенциальных преемников Трампа

Axios: Трамп рассматривает Рубио и Вэнса на роли преемников

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп видит вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио своими преемниками, передает Axios со ссылкой на несколько источников. По их словам, глава государства обсуждает с советниками возможность тандема, а такой исход является мечтой американского лидера на 2028 год.

По информации издания, у Вэнса уже есть группа политических консультантов, которые готовы начать подготовку к президентской гонке, если он решит выдвигаться в 2028-м. В то же время у Рубио на данный момент нет такой инфраструктуры, но он заявил о своей готовности поддержать кандидатуру Вэнса.

По мнению экспертов, госсекретарь из-за своей должности часто появляется в новостях, что «перетягивает» внимание Трампа и играет не на руку Вэнсу. Вместе с тем для Рубио возможное развитие событий создает определенную дилемму: переход с поста госсекретаря на должность вице-президента означал бы понижение.

Ранее Трамп шутливо заявил, что чуть не уволил Рубио из-за его убедительного выступления на Мюнхенской конференции, где тот подчеркнул роль Вашингтона в урегулировании украинского кризиса. Речь министра была настолько хороша, что его сравнили с самим Трампом. Американский лидер отметил, что Рубио отличается мягким стилем общения. Вэнс же придерживается более прямолинейного подхода.

