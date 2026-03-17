17 марта 2026 в 18:08

Названы политики США, которые могут уйти в отставку из-за провала в Иране

Политолог Дудаков: Хегсет и Рубио могут уйти в отставку из-за провала в Иране

Пит Хегсет,Скотт Бессент и Марко Рубио Пит Хегсет,Скотт Бессент и Марко Рубио Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Министр обороны США Пит Хегсет и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио могут уйти в отставку из-за провала в военной операции в Иране, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, оба политика ежедневно вынуждены оправдывать действия главы Белого дома Дональда Трампа, что делает их позиции особенно уязвимыми на фоне неудач в ближневосточном регионе.

Я бы не исключал того, что к концу этого года после выборов в конгресс, если победят демократы, Трампу придется отправлять в отставку многих своих министров. Хегсет и Рубио — два очевидных кандидата на вылет. Их могут сделать козлами отпущения за провалы на иранском направлении. Рубио — госсекретарь, он отвечает за всю внешнюю политику. Ему приходится вместе с Хегсетом каждый день оправдывать действия Трампа на иранском направлении. Поэтому по нему война может очень сильно ударить, особенно если она закончится неблагоприятным образом для США. Как раз к этому сейчас все и идет, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что помимо кадровых перестановок в администрации ситуация вокруг Ирана способна кардинально повлиять и на расстановку сил в предстоящей президентской гонке в США. По его словам, на данный момент явным фаворитом республиканцев на выборах 2028 года считается вице-президент Джей Ди Вэнс, который сознательно дистанцируется от военной риторики.

Что касается президентской гонки, то здесь пока загадывать рано. Сейчас очевидный фаворит у республиканцев на выборы 2028 года — это Джей Ди Вэнс. Но он как раз постарался отстраниться от этой войны в Иране: публично ее не поддерживает и всячески старается избегать комментариев. Он понимает, что это проигранная история. Конфликт может похоронить не только президентство Трампа, но и амбиции самого Вэнса, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что конфликт в Иране расколол администрацию Трампа на сторонников Вэнса и Рубио. Западные журналисты отметили, что это можно считать репетицией грядущих выборов, где эти политики будут главными оппонентами.

Иран
США
Ближний Восток
Марко Рубио
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

