Названы политики США, которые могут уйти в отставку из-за провала в Иране Политолог Дудаков: Хегсет и Рубио могут уйти в отставку из-за провала в Иране

Министр обороны США Пит Хегсет и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио могут уйти в отставку из-за провала в военной операции в Иране, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, оба политика ежедневно вынуждены оправдывать действия главы Белого дома Дональда Трампа, что делает их позиции особенно уязвимыми на фоне неудач в ближневосточном регионе.

Я бы не исключал того, что к концу этого года после выборов в конгресс, если победят демократы, Трампу придется отправлять в отставку многих своих министров. Хегсет и Рубио — два очевидных кандидата на вылет. Их могут сделать козлами отпущения за провалы на иранском направлении. Рубио — госсекретарь, он отвечает за всю внешнюю политику. Ему приходится вместе с Хегсетом каждый день оправдывать действия Трампа на иранском направлении. Поэтому по нему война может очень сильно ударить, особенно если она закончится неблагоприятным образом для США. Как раз к этому сейчас все и идет, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что помимо кадровых перестановок в администрации ситуация вокруг Ирана способна кардинально повлиять и на расстановку сил в предстоящей президентской гонке в США. По его словам, на данный момент явным фаворитом республиканцев на выборах 2028 года считается вице-президент Джей Ди Вэнс, который сознательно дистанцируется от военной риторики.

Что касается президентской гонки, то здесь пока загадывать рано. Сейчас очевидный фаворит у республиканцев на выборы 2028 года — это Джей Ди Вэнс. Но он как раз постарался отстраниться от этой войны в Иране: публично ее не поддерживает и всячески старается избегать комментариев. Он понимает, что это проигранная история. Конфликт может похоронить не только президентство Трампа, но и амбиции самого Вэнса, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что конфликт в Иране расколол администрацию Трампа на сторонников Вэнса и Рубио. Западные журналисты отметили, что это можно считать репетицией грядущих выборов, где эти политики будут главными оппонентами.