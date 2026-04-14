Стало известно, смогут ли 15 кораблей США удерживать блокаду портов Ирана

15 американских кораблей не справятся с задачей по удержанию блокады портов Ирана, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так он прокомментировал сообщение о задействовании соответствующего количества военных судов США в Ормузском проливе. Однако, по его словам, независимо от результата операции глава Белого дома Дональд Трамп объявит ее успешной.

Говоря о якобы блокаде Ормузского пролива США, стоит отметить, что как минимум одно китайское судно там уже прошло, по сообщениям СМИ. Но даже если представить, что сейчас американцы полностью контролируют те территории, удерживать блокаду долго они не смогут. Авианосцы и эсминцы — не те корабли, которые борются с танкерами и так далее. Они для других целей предназначены. Штаты занимаются пиратством в чистом виде. Никто не уполномочен, никто не дал добро. Так что здесь, я думаю, ситуация будет меняться, и что-нибудь Трамп придумает. И выдаст это за очередную победу. То есть 15 военных кораблей не в состоянии остановить и подавить Иран, — высказался Дандыкин.

Он напомнил, что две попытки американцев войти в Персидский залив две недели назад оказались неудачными. По словам военного эксперта, если они попытаются продвинуться дальше, их корабли могут подвергнуться торпедированию или подорваться на мине, поэтому они остаются в Оманском заливе или курсируют вдоль его берегов.

Ранее сообщалось, что танкер Rich Starry, находящийся под санкциями США и принадлежащий китайской компании, успешно прошел через Ормузский пролив, нарушив морскую блокаду, установленную американскими военными. Судно пересекло пролив ранним утром 14 апреля.