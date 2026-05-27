На основании собранных доказательств в отношении 1086 наемников следователями ведомства вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых, 955 объявлены в международный розыск. По расследованным уже уголовным делам осужден 221 иностранный наемник, — сказала она.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Великобритания участвует в вербовке наемников для ВСУ в странах Латинской Америки. По его словам, к набору привлекаются люди, ранее связанные с наркокартелями.

До этого Мирошник рассказал, что командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. По его словам, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры.