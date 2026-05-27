Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 13:05

Названо число разыскиваемых иностранных наемников ВСУ

Петренко: около тысячи иностранных наемников ВСУ находятся в розыске

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Около 1 тыс. иностранных наемников ВСУ привлечены в качестве обвиняемых, сообщила на Международном форуме по безопасности представитель СК РФ Светлана Петренко. При этом 221 наемник уже осужден. Еще 955 человек объявлены в международный розыск, передает ТАСС.

На основании собранных доказательств в отношении 1086 наемников следователями ведомства вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых, 955 объявлены в международный розыск. По расследованным уже уголовным делам осужден 221 иностранный наемник, — сказала она.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Великобритания участвует в вербовке наемников для ВСУ в странах Латинской Америки. По его словам, к набору привлекаются люди, ранее связанные с наркокартелями.

До этого Мирошник рассказал, что командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. По его словам, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры.

Власть
ВСУ
СК РФ
наемники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе мужчина прилюдно напал на маленькую девочку
Раскрыта колоссальная сумма «заработка» украинских военкомов
«Корабль на рифы»: депутат о 500 целях Украины для удара по Белоруссии
Международный форум БИОПРОМ проведут в Краснодарском крае
Вирусолог ответил, закроет ли Россия границу для стран с эпидемией Эболы
«Напрямую причастны»: раскрыто, как Запад «заплатил» за смерть детей в ЛНР
Диетолог назвала главное отличие магазинных фруктов и овощей от дачных
Шойгу раскрыл ядерную авантюру Австралии
Дом как убежище: новая философия интерьера
В Минздраве раскрыли, сколько врачей убили ВСУ с 2014 по 2022 год
Адвокат объяснил, как защитить себя и родственников от дипфейков
Врач объяснила, чем полезны яблоки
СК предъявил обвинение Буданову
В России начнут сажать за незаконный майнинг
HR-эксперт раскрыл, откажется ли бизнес от применения ИИ из-за дороговизны
Юрист ответил, увеличат ли россиянам отпуск до 35 дней
Мощный град «перенес» жителей Подмосковья обратно в зиму
Стало известно, в каком случае россияне готовы доплатить за квартиру
«Бесчеловечные удары»: раскрыты жуткие детали атак ВСУ по медикам в ЛНР
«Скоро усвоит урок»: Эрдоган выступил с угрозой в адрес «тирана» Нетаньяху
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.