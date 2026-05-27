Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 13:38

Названо условие, при котором Совет мира Трампа может существовать

Политолог Самонкин: Совет мира может существовать при поддержке РФ, США и Китая

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Подписывайтесь на нас в MAX

Совет мира, инициатором создания которого выступил глава Белого дома Дональд Трамп, может существовать только при формировании стратегического треугольника, объединяющего Россию, США и Китай, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, РФ уже сейчас демонстрирует заинтересованность в развитии многополярного мира.

РФ предложила частично использовать замороженные активы [для финансирования Совета мира]. Все равно их сейчас невозможно вытащить. Трамп сказал, что это хорошая инициатива, но европейцы уперлись, потому что они эти средства хотят выкрасть и использовать для поддержки Украины. То есть Россия заинтересована в развитии многополярного мира. Естественно Китай и РФ могут теоретически поддержать [Совет мира], но нужна практическая формула работы. Я выдвину свою собственную гипотезу. Совет мира будет существовать при формировании треугольника РФ-КНР-США. После недавних переговоров в Пекине это может быть выстроено с точки зрения практической реализации, — пояснил Самонкин.

По его словам, существуют также глобалистские силы, живущие в парадигме прошлого века. Политолог отметил, что именно они мешают стабилизации и выступают против равноправного диалога.

Существуют глобалистские силы, которые живут в парадигме XX века. Мы неоднократно с ними сталкиваемся в рамках поддержки ВСУ и отдельных террористических групп. И есть силы, которые стабилизируют ситуацию, выступают за диалог со всеми. Сложность многополярного мира приводит к тому, что политики, подобные Трампу, могут инициировать множество новых инициатив, которые потребуют реального юридического регулирования, а не просто декларативных заявлений. Но идея Совета мира очень хорошая при условии, если американцы не будут доминировать и применять свою мягкую силу, — заключил Самонкин.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что мирный план Трампа по сектору Газа практически не реализован и существует лишь в документах. По его словам, Москва не поддержала резолюцию Совбеза 2803, одобряющую этот план, и воздержалась при голосовании.

США
Дональд Трамп
Россия
Китай
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе мужчина прилюдно напал на маленькую девочку
Раскрыта колоссальная сумма «заработка» украинских военкомов
«Корабль на рифы»: депутат о 500 целях Украины для удара по Белоруссии
Международный форум БИОПРОМ проведут в Краснодарском крае
Вирусолог ответил, закроет ли Россия границу для стран с эпидемией Эболы
«Напрямую причастны»: раскрыто, как Запад «заплатил» за смерть детей в ЛНР
Диетолог назвала главное отличие магазинных фруктов и овощей от дачных
Шойгу раскрыл ядерную авантюру Австралии
Дом как убежище: новая философия интерьера
В Минздраве раскрыли, сколько врачей убили ВСУ с 2014 по 2022 год
Адвокат объяснил, как защитить себя и родственников от дипфейков
Врач объяснила, чем полезны яблоки
СК предъявил обвинение Буданову
В России начнут сажать за незаконный майнинг
HR-эксперт раскрыл, откажется ли бизнес от применения ИИ из-за дороговизны
Юрист ответил, увеличат ли россиянам отпуск до 35 дней
Мощный град «перенес» жителей Подмосковья обратно в зиму
Стало известно, в каком случае россияне готовы доплатить за квартиру
«Бесчеловечные удары»: раскрыты жуткие детали атак ВСУ по медикам в ЛНР
«Скоро усвоит урок»: Эрдоган выступил с угрозой в адрес «тирана» Нетаньяху
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.