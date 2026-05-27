Названо условие, при котором Совет мира Трампа может существовать Политолог Самонкин: Совет мира может существовать при поддержке РФ, США и Китая

Совет мира, инициатором создания которого выступил глава Белого дома Дональд Трамп, может существовать только при формировании стратегического треугольника, объединяющего Россию, США и Китай, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, РФ уже сейчас демонстрирует заинтересованность в развитии многополярного мира.

РФ предложила частично использовать замороженные активы [для финансирования Совета мира]. Все равно их сейчас невозможно вытащить. Трамп сказал, что это хорошая инициатива, но европейцы уперлись, потому что они эти средства хотят выкрасть и использовать для поддержки Украины. То есть Россия заинтересована в развитии многополярного мира. Естественно Китай и РФ могут теоретически поддержать [Совет мира], но нужна практическая формула работы. Я выдвину свою собственную гипотезу. Совет мира будет существовать при формировании треугольника РФ-КНР-США. После недавних переговоров в Пекине это может быть выстроено с точки зрения практической реализации, — пояснил Самонкин.

По его словам, существуют также глобалистские силы, живущие в парадигме прошлого века. Политолог отметил, что именно они мешают стабилизации и выступают против равноправного диалога.

Существуют глобалистские силы, которые живут в парадигме XX века. Мы неоднократно с ними сталкиваемся в рамках поддержки ВСУ и отдельных террористических групп. И есть силы, которые стабилизируют ситуацию, выступают за диалог со всеми. Сложность многополярного мира приводит к тому, что политики, подобные Трампу, могут инициировать множество новых инициатив, которые потребуют реального юридического регулирования, а не просто декларативных заявлений. Но идея Совета мира очень хорошая при условии, если американцы не будут доминировать и применять свою мягкую силу, — заключил Самонкин.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что мирный план Трампа по сектору Газа практически не реализован и существует лишь в документах. По его словам, Москва не поддержала резолюцию Совбеза 2803, одобряющую этот план, и воздержалась при голосовании.