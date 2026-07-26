Овечкин и еще пять россиян вошли в заявку на Матч звезд НХЛ

Овечкин и еще пять россиян вошли в заявку на Матч звезд НХЛ Овечкин и Кучеров вошли в предварительный состав сборной мира на Матч звезд НХЛ

Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин вошел в предварительную заявку сборной мира на Матч звезд НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги. Турнир пройдет 5–6 февраля в Нью-Йорке.

Отмечается, что в предварительных заявках на мини-турнир оказались Кирилл Капризов («Миннесота»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй»). Компанию Овечкину в сборной мира также могут составить немец Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), швейцарец Нико Хишир («Нью-Джерси»), чехи Мартин Нечас («Колорадо») и Давид Пастрняк («Бостон»), а также словак Юрай Слафковски («Монреаль»).

Помимо сборной мира, в Матче звезд должны принять участие национальные команды Канады, Финляндии, Швеции и США. Они сыграют круговой турнир 3х3. В последний раз такой мини-турнир проходил в 2024 году, а в прошлом году состоялся Турнир четырех наций.

Ранее Овечкин выразил мнение, что российским спортсменам будет тяжело возвращаться к международным стартам после длительного простоя. По словам хоккеиста, многие отечественные атлеты постоянно поддерживают форму.