Никита Кучеров признан самым ценным игроком сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» — награды, которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. О присуждении приза было объявлено перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина» и «Вегас».

По итогам голосования второе место занял канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Третьим стал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.

В регулярном чемпионате сезона-2025/26 Кучеров провел 76 матчей и набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 результативных передач.

Ранее стало известно, что российский вратарь Андрей Василевский, выступающий за клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», во второй раз в карьере получил «Везина Трофи». Награда вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. По итогам голосования, в котором участвовали генеральные менеджеры всех 32 команд НХЛ, Василевский набрал 114 очков. Второе место занял его соотечественник Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» (51 очко).