Кучеров впервые с 2023 года забил шайбу в плей-офф НХЛ

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров впервые с 2023 года отметился голом в плей-офф НХЛ. В последний раз 32-летний россиянин забивал в Кубке Стэнли 18 апреля 2023 года в игре против «Торонто Мейпл Лифс». С тех пор россиянин сделал 16 результативных передач, но шайб не забивал.

«Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:2. Кучеров забросил вторую шайбу команды на 53-й минуте и сравнял счет, переведя встречу в дополнительное время.

Форвард является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и один раз признавался самым ценным игроком сезона. Кучеров выступает в НХЛ с ноября 2013 года.

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев заявил, что нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину стоит продлить контракт с клубом на один сезон, чтобы побить еще один рекорд канадца Уэйна Гретцки в НХЛ. В ночь на 15 апреля Овечкин провел заключительный матч в этом сезоне за «Вашингтон». Его команда обыграла на выезде «Коламбус» со счетом 2:1.