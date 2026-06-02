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02 июня 2026 в 20:57

Московский аэропорт ввел ограничения на полеты

Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщили в пресс-службе Росавиации. Прием и отправка рейсов осуществляются по согласованию с соответствующими органами.

В ведомстве предупредили, что в расписании возможны корректировки, и порекомендовали пассажирам уточнять статус рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Внуково. Меры также приняты для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в волгоградском аэропорту. Мера принята для обеспечения безопасности полетов.

Также сообщалось, что в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрических данных. Нововведение затронет рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, выполняемые «Аэрофлотом».

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