В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково, сообщила Росавиация на канале в МАКСе. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Отмечается, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ранее в аэропорту Калининграда были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого множество воздушных судов закружили в небе над городом. Позднее власти проинформировали о наличии беспилотной угрозы.

Кроме того, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Эти меры начали действовать в аэропорту Нижнего Новгорода Чкалов, а также в ярославской авиагавани Туношна.

До этого в аэропортах Московского региона более чем на два часа были задержаны 30 рейсов в связи с временными ограничениями. Минтранс РФ напомнил, что для поддержки пассажиров были задействованы дополнительный персонал и бесплатные комнаты матери и ребенка.