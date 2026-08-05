Воду из родников в Москве лучше не пить: что случилось, в чем опасность

Воду из родников в Москве лучше не пить: что случилось, в чем опасность

В столичном управлении Роспотребнадзора посоветовали москвичам не пить воду из городских родников. По данным ведомства, она не отличается постоянством состава и качества, а также далеко не всегда соответствует гигиеническим нормативам. Чем опасна родниковая вода, какие содержит бактерии и металлы, где ее можно пить — в материале NEWS.ru.

Почему Роспотребнадзор рекомендовал москвичам не пить воду из родников

Согласно результатам ежегодного мониторинга, вода из родников в Москве не отличается постоянством состава и качества. Кроме того, она не всегда соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, сообщили NEWS.ru в столичном управлении Роспотребнадзора. По этой причине москвичи не могут использовать родниковую воду для питьевых целей.

«В соответствии с требованиями санитарного законодательства, использование водного объекта (в том числе родника) в питьевых целях допускается исключительно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве указали, что в Москве не выдавались санитарно-эпидемиологические заключения для использования городских родников с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

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В пресс-службе Роспотребнадзора также подчеркнули, что важен не только химический состав воды, но и то, как оборудован родник. Согласно санитарным правилам, он должен быть оснащен защитным от загрязнения сооружением. В радиусе ближе 20 метров не допускается мытье транспортных средств, стирка и полоскание белья, добавили в ведомстве.

NEWS.ru также обратился в мэрию Москвы и ГПБУ «Мосэкомониторинг» с просьбой рассказать о состоянии столичных родников. Редакция ждет ответа.

Какие родники популярны у москвичей

В Роспотребнадзоре сообщили, что ряд родников в Москве пользуются особой популярностью у местных жителей. В частности, это «Лебедь» в парке «Покровское-Стрешнево» (СЗАО), источник в районе Кузьминки (ЮВАО), а также 12 родников на территории Солнцева, Ново-Переделкино, Раменок, Крылатского и Филевского парка (ЗАО).

В СВАО москвичи часто посещают водные источники в районах Бибирево и Свиблово, а в ЮЗАО действуют девять родников в заказнике «Теплый Стан». В Зеленограде используются шесть родников — № 45 (левый берег реки Ржавка), № 47 (река Горетовка), № 44 (5-й микрорайон), № 43 (стадион «Ангстрем»), на правом берегу реки Сходня, а также № 49 (деревня Рожки).

«Родники являются незащищенными от поверхностного загрязнения источниками воды. Ее качество зависит от сезона года, санитарного состояния прилегающей территории, выпадения осадков и оборудования самого источника», — пояснили в санитарном ведомстве.

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Чем опасна родниковая вода

Важно помнить, что родники являются открытыми источниками, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Смирнов. По его словам, в воду легко попадают патогенные микроорганизмы: бактерии (например, кишечная палочка), вирусы (в том числе возбудитель гепатита А), а также паразиты (яйца гельминтов, цисты простейших).

«Употребление такой воды повышает риск острых кишечных инфекций, лептоспироза и других заболеваний. Следует сто раз подумать, прежде чем пить из открытого источника», — пояснил специалист.

Эксперт в сфере безопасности Арсений Измайлов в разговоре с NEWS.ru напомнил, что в родниковой воде могут содержаться химические загрязнители.

«Дело в том, что с поверхности земли в водоносный слой могут проникать разные вредные вещества: нитраты и нитриты (часто из-за удобрений), хлориды, сульфаты, остатки пестицидов, компоненты промышленных или бытовых стоков, а также мышьяк и тяжелые металлы (свинец, кадмий и ртуть). Повышенное содержание некоторых элементов в дальнейшем может негативно сказаться на работе почек, печени, сердечно-сосудистой и нервной систем», — отметил эксперт.

По его мнению, наиболее надежный вариант — сдать пробу в аккредитованную лабораторию.

«Там сделают комплексный анализ родниковой воды: проверят микробиологические показатели, химический состав и органолептические свойства — мутность, запах, а также привкус. Только по результатам такого масштабного исследования можно сделать вывод о безопасности», — сказал Измайлов.

По его словам, водопроводная вода, которая проходит централизованную очистку и контроль, подходит для ежедневного питья, в отличие от родниковой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Убивает ли кипячение воды все микробы

Кипячение воды не убивает абсолютно все микробы, пояснил Смирнов.

«При температуре 100 градусов гибнут многие бактерии (кишечная палочка, сальмонелла, холерный вибрион), ряд вирусов (гепатит А, ротавирус, норовирус), а также простейшие в форме цист — лямблии и криптоспоридии. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, достаточно довести воду до бурного кипения и подержать так около минуты. Этого хватит для надежной инактивации львиной доли патогенов», — сообщил собеседник.

Однако он признал, что споры некоторых бактерий могут выжить после кипячения воды. Например, споры возбудителя ботулизма при стоградусной температуре сохраняются несколько часов.

«Даже если кипячение полностью „справилось“ с микробами, оно не решает проблему химического загрязнения. Например, тяжелые металлы, нитраты и пестициды не разрушаются под воздействием высоких температур. Более того, при кипячении часть воды испаряется, а все нелетучие примеси остаются в меньшем объеме. Это означает, что их концентрация, напротив, фактически возрастает», — заключил специалист.

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