В России решили обновить ГОСТ на школьные дневники Росстандарт планирует обновить ГОСТ на школьные дневники в 2027 году

ГОСТ на школьные дневники для учеников 1–11 классов планируется обновить в 2027 году, передает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт. Действующий национальный стандарт был утвержден в 2012 году, и теперь его планируется пересмотреть, уточнили в ведомстве.

Национальный стандарт на школьные дневники был разработан и утвержден в 2012 году... Предполагается, что в 2027 году стандарт будет обновлен. Любые заинтересованные стороны могут направить свои предложения в проект документа в профильный технический комитет по стандартизации, — сказано в сообщении.

В Росстандарте уточнили, что действующий ГОСТ устанавливает требования к качеству и полиграфическому исполнению школьных дневников. Согласно нынешнему стандарту, документ также регламентирует размеры, форму и количество листов дневников.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что российские школьники с 1 сентября начнут осваивать новый профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Он призван подготовить школьников к вызовам цифровой экономики.