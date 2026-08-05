На Крымском мосту ввели временное ограничение для водителей Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили, сообщили в пресс-службе оперативной ситуации на подходах к мосту. Водителей, которые остались на сооружении, призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что в городе проводили профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Они проходили в районе Стрелецкой и Камышовой бухт, парка Победы, мыса Херсонес.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что три человека погибли, два пострадали на полуострове в результате атаки ВСУ в ночь на 3 августа. Он пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения, и пообещал оказать помощь.