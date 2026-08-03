Движение по Крымскому мосту временно остановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к объекту. Водителей призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Минэнерго и Минстрой России проработают план стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму. На совещании обсуждались проблемы внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса республики. Ключевым направлением работы ведомств является формирование аварийного запаса оборудования и материалов с учетом нынешних потребностей региона.

До этого стало известно, что в части населенных пунктов Крыма не было электроэнергии из-за новых атак Вооруженных сил Украины на объекты электроснабжения. «Крымэнерго» информировало, что соответствующие службы круглосуточно ведут работу. На фоне ударов ВСУ на Крымском полуострове наблюдаются сбои в логистике, а также в электро- и водоснабжении и обеспечении топливом.