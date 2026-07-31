Власти проработают план стабилизации подачи света в Крыму Минэнерго и Минстрой подготовят план стабилизации электроснабжения Крыма

Минэнерго и Минстрой России проработают план стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму, сообщает пресс-служба Минэнерго в МАКСе. На совещании обсуждались проблемы внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса республики.

В заседании принимали участие заместитель министра энергетики Евгений Грабчак и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмаз Хусаинов. Отмечается, что ключевым направлением работы ведомств является формирование аварийного запаса оборудования и материалов с учетом нынешних потребностей региона.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту временно приостановлено движение. Водителей и пешеходов, находившихся на трассе и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие.

До этого стало известно, что в части населенных пунктов Крыма не было электроэнергии из-за новых атак Вооруженных сил Украины на объекты электроснабжения. «Крымэнерго» информировало, что соответствующие службы круглосуточно ведут работу.