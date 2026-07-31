Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 19:14

Власти проработают план стабилизации подачи света в Крыму

Минэнерго и Минстрой подготовят план стабилизации электроснабжения Крыма

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минэнерго и Минстрой России проработают план стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму, сообщает пресс-служба Минэнерго в МАКСе. На совещании обсуждались проблемы внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса республики.

В заседании принимали участие заместитель министра энергетики Евгений Грабчак и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмаз Хусаинов. Отмечается, что ключевым направлением работы ведомств является формирование аварийного запаса оборудования и материалов с учетом нынешних потребностей региона.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту временно приостановлено движение. Водителей и пешеходов, находившихся на трассе и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие.

До этого стало известно, что в части населенных пунктов Крыма не было электроэнергии из-за новых атак Вооруженных сил Украины на объекты электроснабжения. «Крымэнерго» информировало, что соответствующие службы круглосуточно ведут работу.

Регионы
Крым
электричество
власти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерзость Пашиняна, суперудар по Украине, советы священника: что дальше
Хитрый план не помог магазинному вору украсть смартфон и колонку в Химках
Автобус с ФК «Факел» попал в ДТП
Популярная нейросеть внезапно перестала работать у россиян
В Белоруссии высмеяли идею Киева завести дело против Лукашенко
Минск объявил об открытии семейного гумкоридора для россиян и украинцев
Матч РПЛ перенесли в другой город из-за последствий ураганного ветра
Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским
Премьер-министра Испании освистали во время протеста в Сеуте
Премьер Британии заявил, что Инфантино не подходит на пост главы ФИФА
Жена известного блогера потеряла зрение после родов
Выросло число пострадавших при новой атаке ВСУ на Каховку
Подруга пропавшей в Сербии россиянки Турковой подтвердила ее гибель
В Федерации альпинизма раскрыли детали поисков тела Наговициной
Отказ от алкоголя, отцовство, слова об отъезде: как живет Александр Петров
Суд вынес приговор Лерчек
Власти проработают план стабилизации подачи света в Крыму
Стало известно, куда переведут на лечение раненного в ЛНР иеромонаха
Мендель усомнилась в цифрах потерь украинской армии
Пушков увидел реальный риск разрушения всей Европы
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.