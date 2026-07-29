В России изменят правила установки солнечных панелей на домах В России с 1 сентября снимут запрет на установку солнечных панелей в МКД

Запрет на использование объектов микрогенерации в многоквартирных домах перестанет действовать в России с 1 сентября, сообщил РИА Новости аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Константин Руденский. Он отметил, что полноценный механизм пока не разработан, поскольку правительству еще предстоит определить порядок установки оборудования и расчета за электроэнергию.

Это означает принципиальную возможность для жителей разместить оборудование на доме, но пока не готовый механизм. Крыша и фасад относятся к общему имуществу, и правительству еще предстоит определить, в каких случаях и в каком порядке там можно ставить такие установки, а также как будут вестись расчеты за электроэнергию, — заявил Руденский.

По словам эксперта, закон также отменяет ограничение на выдачу электроэнергии в сеть объемом не более 15 кВт. Теперь предельные значения будут определяться отдельными постановлениями правительства.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил: с 1 сентября в России начнет действовать единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Теперь станет понятнее, кто принимает выполненные работы, в какие сроки это происходит и на основании каких документов, пояснил он.