В Таганроге эвакуируют жильцов дома после падения обломков ракеты

В Таганроге началась эвакуация жильцов многоквартирного дома, на который упали обломки ракеты, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в МАКСе. Информация о пострадавших и разрушениях продолжает уточняться.

Идет эвакуация жителей дома. Развернут пункт временного размещения, — говорится в сообщении.

Ранее Слюсарь писал, что в результате падения обломков ракеты погиб один человек. Еще один получил травмы.

До этого украинские БПЛА атаковали Воронежскую область. В нескольких сельских поселениях пригородного района ввели режим чрезвычайной опасности. Местные власти оперативно приняли меры для восстановления поврежденного и уничтоженного имущества. Тогда же стало известно, в результате атаки ВСУ на Воронежскую область погиб трехлетний ребенок. Как рассказал глава региона Александр Гусев, при вражеском ударе также получили ранения различной степени тяжести родители погибшего малыша и еще один местный житель.

Также в Рязанской области в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом пострадал один человек. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что в ночь на 28 июля средства противовоздушной обороны сбили над территорией области четыре вражеских БПЛА.