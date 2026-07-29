В Таганроге при падении обломков ракеты на дом погиб человек

В Таганроге при падении обломков ракеты на дом погиб человек

Один человек погиб в результате падения обломков ракеты на жилой дом в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь у себя в Telegram-канале. Еще один пострадавший получил травмы.

Других подробностей о состоянии пострадавшего не приводится. На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

До этого два мирных жителя Белгородской области погибли из-за атак ВСУ. Трагедия произошла в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Снаряд попал в частный дом. Двое мужчин получили тяжелые травмы и скончались на месте. Еще одна женщина получила осколочные ранения шеи, рук и ног. Ее в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ.

Кроме того, в Рязанской области в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом пострадал один человек. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что в ночь на 28 июля средства противовоздушной обороны сбили над территорией области четыре вражеских БПЛА.

Также сообщалось, что в Ростовской области был введен режим ЧС. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что атаке ВСУ подверглись Ростов и Таганрог, а также четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский.