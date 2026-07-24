В Воронежской области после атаки БПЛА ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких сельских поселениях пригородного района Воронежской области после атаки украинских БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Меры приняты для оперативного восстановления поврежденного и утраченного имущества.

С 08:00 23 июля на территории нескольких сельских поселений пригородного района Воронежской области введен режим ЧС. Это необходимо для более оперативного прохождения мероприятий по восстановлению поврежденного и утраченного имущества, — заявили в региональном кабмине.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Воронежскую область погиб трехлетний ребенок. Как рассказал глава региона Александр Гусев, при вражеском ударе также получили ранения различной степени тяжести родители погибшего малыша и еще один местный житель.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ангелина Севергина заверила, что потерявшей трехлетнего мальчика семье поможет кризисный психолог. По ее словам, родители не госпитализированы и находятся дома, ребенок был единственным в семье. Севергина подчеркнула, что ситуация находится на ее личном контроле.