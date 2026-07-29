В Сумах произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги

В городе Сумы произошел взрыв, передает издание «Общественное». В момент происшествия в регионе была объявлена воздушная тревога.

Подробности случившегося пока не приводятся. Сведений о последствиях взрыва не сообщались.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Помимо этого, уничтожены военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

До этого российские разведчики — операторы беспилотных систем «Севера» с помощью ударных дронов «Молния» ликвидировали заглубленные фортификационные укрепления ВСУ в Сумской области, рассказал командир расчета с позывным Молот. Их обнаружили при помощи тепловизоров. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Кроме того, ВС России с помощью ударных беспилотников «Герань» и «Гербера» поразили несколько объектов, использовавшихся ВСУ. Министерство обороны РФ опубликовало кадры объективного контроля.