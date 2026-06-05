В Минобороны РФ рассказали, как Киев поплатился за теракты на этой неделе

В Минобороны РФ рассказали, как Киев поплатился за теракты на этой неделе ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ. Также поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ.

С 30 мая по 5 июня текущего года в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России Вооруженными силами РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов, — говорится в сообщении.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Помимо этого, уничтожены военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Ранее антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке ДНР. По данным УФСБ России по региону, также были выявлены и ликвидированы украинские пункт управления и ретранслятор БПЛА.

До этого подразделения ВС РФ нанесли удары по складам с БПЛА и площадкам запуска дальних беспилотников ВСУ, а также по энергетическим и транспортным объектам на Украине, которые работают в интересах ВСУ. Цели поражали оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск.